Stand: 04.06.2024 13:33 Uhr Gestohlene Getränkekiste bringt Dieb ins Gefängnis

Nach einem Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Wolfsburg sitzt der mutmaßliche Täter im Gefängnis. Eine Zeugin hatte am Dienstagmorgen die Polizei verständigt, weil sie den 26-Jährigen beobachtet hatte. Als die Beamten eintrafen, kam ihnen der Dieb mit einer Getränkekiste und einem Werkzeugkoffer entgegen, so die Polizei. Der Mann flüchtete, konnte nach kurzer Verfolgung aber festgenommen werden. Die Kiste und der Koffer stammen laut Polizei aus dem Keller. Bei der Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

