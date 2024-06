Stand: 04.06.2024 08:07 Uhr Göttingen: Evangelisches Krankenhaus schließt Geburtshilfe

Das Evangelische Krankenhaus Göttingen-Weende muss Ende August seine Geburtsmedizin am Standort Neu-Mariahilf schließen. Grund seien Engpässe beim Personal, teilte die Klinik am Montag mit. Ihren Angaben nach geht der langjährige Chefarzt in den Ruhestand, zudem haben eine Oberärztin und zwei Assistenzärztinnen zum Herbst aus persönlichen Gründen gekündigt. Daraufhin hätten auch zahlreiche Hebammen, die freiberuflich im Krankenhaus tätig sind, zum 31. August gekündigt, so das Krankenhaus. Ihnen sei das Risiko zu groß, dass bei den Geburten nicht ausreichend Ärztinnen und Ärzte anwesend sein könnten. Bis Ende August sind in der Klinik weiter Entbindungen möglich. Frauen, deren Geburtstermin später sei, würden auf der Suche nach Alternativen unterstützt, hieß es. Das Krankenhaus werde die Abteilung nun neu ausrichten und sich künftig auf Frauenheilkunde konzentrieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.06.2024 | 06:30 Uhr