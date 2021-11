Vermisst seit 1992 - Haus von Ingrid B. wird durchsucht Stand: 03.11.2021 17:51 Uhr 1992 ist Ingrid B. aus Salzgitter verschwunden - nun gibt es offenbar neue Hinweise. Ermittler durchsuchen das frühere Wohnhaus der Familie im Stadtteil Gebhardshagen.

Die Durchsuchungsaktion hat am Dienstag begonnen. Dazu sind auch Polizisten aus den Niederlanden nach Salzgitter gekommen, die spezielle Technik mitgebracht haben. Darunter ist ein Gerät, das die Dichte von Mauern messen kann. Dadurch lässt sich feststellen, ob eine Wand nachträglich verändert wurde, ob also etwa Hohlräume vorhanden sind. Außerdem werden nach Informationen des NDR in Niedersachsen Wände und Böden im Keller des Hauses mit schwerem Gerät aufgestemmt. Auch Spürhunde sind seit Dienstagmorgen im Einsatz.

Polizei: Suchen nach jeglichen Hinweisen zum Verbleib der Frau

Wonach genau die Ermittelnden suchen, ob sie womöglich einen Leichnam irgendwo in den Wänden oder unter dem Boden vermuten, dazu äußern sie sich nicht. Die Polizei betont, dass sie erst einmal nach allem suche, das Aufschluss darüber geben könnte, wo Ingrid B. geblieben ist. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war auch ein Gebäude in Gustedt im Landkreis Wolfenbüttel Ziel der Durchsuchungen.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ehemann

Nach dem Verschwinden der Frau 1992 war ihr Mann verdächtigt worden. Beweise gab es jedoch nicht. Auch jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig ausschließlich gegen den heute 77-jährigen Ehemann. Er wurde am Dienstag noch einmal verhört, bestreitet aber nach wie vor, etwas mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun zu haben.

Verschwunden am Tag nach Karnevalsfeier

Das Ehepaar war zuletzt gemeinsam auf einer Karnevalsfeier in Gebhardshagen gesehen worden. Am Folgetag hatte Ingrid B. nach Angaben ihres Mannes das Haus verlassen und war nicht zurückgekehrt. Zeugen, die das bestätigten, gab es nicht. Anwohnende, Familienangehörige und Bekannte werden nun erneut befragt.

Rund eineinhalb Jahre nach dem Verschwinden der Frau waren die Ermittlungen ohne Ergebnis eingestellt worden. 1994 gab es neue Erkenntnisse und der Fall wurde wieder aufgegriffen. Einen Erfolg konnten die Ermittler damals aber nicht vorweisen.

