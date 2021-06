Stand: 15.06.2021 12:02 Uhr Vergessene Kleidung löst Großeinsatz aus: Kind wohlauf

Nach einer großangelegten Suche rund um den Moorhüttensee in Braunschweig-Volkmarode ist das Rätsel um dort gefundene Kinderkleidung gelöst. Laut Polizei Braunschweig meldete sich am Dienstagmorgen der Vater des Jungen, dessen Kleidung am Ufer des Sees gefunden worden waren. Demnach hatte der Junge die Sachen am Montagabend dort vergessen. Spaziergänger hatten die Kinderkleidung entdeckt und die Polizei informiert. Taucher suchten daraufhin den See ab. Auch Boote, ein Hubschrauber, eine Drohne und eine Hundestaffel waren zum Einsatz gekommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.06.2021 | 13:30 Uhr