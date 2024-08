Stand: 15.08.2024 13:18 Uhr Verfolgungsfahrt in Braunschweig: Fahrer flüchtet mit Tempo 100

Ein 57-jähriger Braunschweiger hat sich am Mittwoch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann hatte mit seinem Fahrzeug zunächst an einer rot geschalteten Ampel neben einem Polizeiauto gehalten, wie die Behörde mitteilte. Dort hupte er demnach mehrmals grundlos. Als die Ampel grün gezeigt habe, sei er mit durchdrehenden Reifen losgefahren. Die Polizisten signalisierten ihm den Angaben zufolge, anzuhalten, um ihn zu kontrollieren. Daraufhin sei der Mann mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde geflüchtet - teilweise über den Gehweg. Auf dem Welfenplatz habe er das Auto gestoppt und sei in eine Bäckerei gelaufen. Dort hätten ihn die Beamten festgenommen. Dabei beleidigte der 57-Jährige die Polizisten und verletzte einen Beamten leicht, so die Polizei. Da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, sei er nach der Begutachtung durch einen Arzt in eine Psychiatrie gebracht worden. Gegen ihn wird jetzt wegen zahlreicher Delikte ermittelt.

