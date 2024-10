Stand: 18.10.2024 10:58 Uhr Riskante Verfolgungsjagd: Autofahrer flieht auf A30 vor dem Zoll

Am Mittwochnachmittag hat sich ein bislang unbekannter Autofahrer auf der A30 bei Nordhorn eine Verfolgungsfahrt mit dem Zoll geliefert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Zollbeamte den Fahrer bei einer Routinekontrolle angewiesen, ihnen zu folgen - was dieser zunächst auch getan habe. Kurz vor der Abfahrt Schüttorf-Nord habe sich der junge Mann dann offenbar anders entschieden: Statt abzufahren, fuhr er den Angaben zufolge plötzlich auf den Überholstreifen und versuchte so, zu entkommen. Weil der Fahrer des Zollfahrzeugs gleichzeitig ebenfalls die Spur wechselten, hätten sich die beiden Autos berührt, so die Polizei. Der junge Fahrer raste demnach weiter und schlängelte sich "rücksichtslos über sämtliche Fahrspuren". Dabei habe er zahlreiche andere Autofahrer ausgebremst und genötigt und so viele Menschen unnötig in Gefahr gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05908) 934 81 15 bei der Autobahnpolizei zu melden.

