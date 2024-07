Stand: 05.07.2024 14:55 Uhr Verfolgungsfahrt: Polizei und Flüchtender landen im Graben

Die Polizei hat nach einer Verfolgungsfahrt am späten Donnerstagabend im Landkreis Helmstedt zwei mutmaßliche Autodiebe festgenommen. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, war ein Wagen auf der B1 bei Königslutter aufgefallen, weil er keine Kennzeichen hatte und in starken Schlangenlinien fuhr. Die Beamten versuchten zunächst, den 30-jährigen Fahrer und seinen 35-jährigen Beifahrer zum Anhalten zu bewegen - jedoch erfolglos. Der Fahrer raste durch mehrere Ortschaften. Die Polizei verfolgte ihn. Durch eine plötzliche Bremsung hängte der Flüchtende einen Streifenwagen ab: Dessen Fahrer wich aus, das Polizeiauto landete im Graben. Eine 29-jährige Polizistin wurde leicht verletzt. Auf der K111 zwischen Nordsteimke und Reislingen rammte der 30-Jährige einen weiteren Streifenwagen, kam von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. Die Beamten konnten die beiden Insassen festnehmen. Wie die Polizei weiter mitteilte, war das Auto am Morgen gestohlen worden.

