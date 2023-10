Mehr als 100 Autos zerkratzt: Polizei fasst Tatverdächtigen Stand: 06.10.2023 15:31 Uhr Ein 39 Jahre alter Mann soll in Göttingen an mehr als einhundert Autos den Lack beschädigt haben. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Ausschlag für den Fahndungserfolg gab laut Polizei in Göttingen der Hinweis eines Augenzeugen. Der 23-Jährige hatte sich demnach in der Nacht zu Freitag gemeldet. Er schilderte, wie er einen Mann in der Göttinger Weststadt beim Beschädigen mehrere Autos beobachtet habe. Polizeibeamte stellten den 39-jährigen Tatverdächtigen daraufhin in der Nähe. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt.

Zuletzt wurden im August fast 200 Autos zerkratzt

Es ist nicht das erste Mal, dass in der Göttinger Weststadt Autos zerkratzt wurden. Schon ihm August wurden laut Polizei dort fast 200 Fahrzeuge beschädigt. Damals entstand ein Schaden von rund 250.000 Euro. Die Ermittler prüfen nun, ob der jetzt Festgenommene mit diesen Taten in Verbindung stehen könnte.

