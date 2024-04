Stand: 20.04.2024 14:50 Uhr Göttingen: Mindestens 45 Autos in Ostviertel zerkratzt

Unbekannte haben im Göttinger Ostviertel in der Nacht zu Samstag mindestens 45 geparkte Autos zerkratzt. Bei allen Wagen wurde die gesamte Fahrer- oder Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand teils bis auf die Grundierung beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden betrage rund 140.000 Euro. Es sei nicht auszuschließen, dass es noch mehr Geschädigte gebe. Hinweise auf eine politische Motivation liegen bislang nicht vor, so die Polizei. Die Beamten suchen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0551) 49 12 115 bei der Göttinger Polizei zu melden. Betroffen waren den Angaben zufolge Autos in den Straßen Albert-Einstein Straße, Brüder-Grimm-Allee, Richard-Zsigmondy-Weg, Ernst-Curtius-Weg, Gervinusstraße, Schlözerweg, Otfried-Müller-Weg, Rohnsweg, Benfeyweg, Tieckweg, Thomas-Mann-Straße und Wilhelm-Weber Straße. Es ist nicht das erste Mal, dass in Göttingen Autos zerkratzt wurden.

