Mehr als 160 Autos zerkratzt - über 250.000 Euro Schaden Stand: 16.08.2023 15:26 Uhr Eine Serie von Sachbeschädigungen beschäftigt die Polizei in Göttingen. In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte rund 160 Autos zerkratzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 250.000 Euro.

Die Taten ereigneten sich nach Polizeiangaben in der Zeit von 3 und 5 Uhr in der Nacht zu Mittwoch. Unbekannte hatten mit einem spitzen Gegenstand den Lack der Autos zerkratzt. Bis Mittwochmittag waren mehr als 160 Anzeigen bei der Polizei eingegangen. Betroffen waren demnach in Göttingen die Straßen Tulpenweg, Pfalz-Grona-Breite, Hagenweg, Auf dem Hagen, Nußanger und die jeweils angrenzenden Nebenstraßen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei befürchtet, dass sich die Zahl der Taten im Laufe des Tages noch erhöhen könnte. Weitere Geschädigte aus den entsprechenden Wohngebieten werden ausdrücklich gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise von Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Weststadt verdächtige Personen oder auch Personengruppen beobachtet haben, nimmt die Polizei Göttingen unter der Telefonnummer (0551) 491-21 15 entgegen.

