Vater getötet und Feuer gelegt: Acht Jahre Haft für Sohn Stand: 28.04.2022 16:55 Uhr Das Landgericht Göttingen hat einen 28-Jährigen zu einer achtjährigen Haftstrafe verurteilt. Der Mann hat im Mai 2021 seinen Vater in dessen Haus getötet und anschließend Feuer gelegt.

Der Prozess wegen Totschlags ist heute vor dem Landgericht Göttingen zu Ende gegangen. Der Angeklagte hatte bereits beim Prozessauftakt im Februar gestanden, gegen seinen Vater im Mai 2021 gewalttätig geworden zu sein und ein Feuer gelegt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, den Mann getötet und anschließend den Leichnam mit Benzin übergossen und angezündet zu haben.

Strafe ist höher als Forderung der Staatsanwaltschaft

Am Donnerstag hat das Landgericht Göttingen den 28-Jährigen wegen Totschlags zu einer achtjährigen Haftstrafe verurteilt - und lag damit knapp über der von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafe. Es sei nicht auszuschließen, dass der Angeklagte während der Tat unter Drogeneinfluss stand und deshalb vermindert schuldfähig war, teilte das Gericht am Donnerstag mit. Ein Gerichtssprecher berichtete zudem, dass der Angeklagte in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden soll.

