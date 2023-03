Stand: 01.03.2023 15:48 Uhr VW zieht Verkauf von Werk in Russland in Betracht

Volkswagen zieht einen Verkauf seines Werks im russischen Kaluga in Betracht. Das erklärte ein Konzernsprecher am Mittwoch. "Die Gespräche dazu laufen, eine Entscheidung ist noch nicht final getroffen", so der VW-Sprecher. Im Vorfeld hatte ein russisches Medium über einen baldigen Verkaufsabschluss des Werks an die russische Autohandelsgruppe Avilon berichtet. Eine Bestätigung der beiden Unternehmen gab es nicht. VW hatte seine Produktion in Russland vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine im März 2022 eingestellt. Ebenso stoppte der Konzern den Export von Fahrzeugen für alle Konzernmarken nach Russland. Im Mai hatte sich VW aus der Produktion im russischen Montagewerk Nischni Nowgorod zurückgezogen.

