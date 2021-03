VW verlangt Schadenersatz von Winterkorn und Stadler Stand: 26.03.2021 13:30 Uhr Im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal verlangt der VW-Konzern Schadenersatz von seinen beiden Ex-Top-Managern Martin Winterkorn und Rupert Stadler. Es ist das Ergebnis einer mehrjährigen Prüfung.

Der Aufsichtsrat hatte am Freitag die Prüfungsergebnisse diskutiert. Das Gremium kam zu dem Schluss, Winterkorn und Stadler "wegen aktienrechtlicher Sorgfaltspflichtverletzungen auf Schadenersatz in Anspruch" zu nehmen. Wie viel Winterkorn aus eigener Tasche an den VW-Konzern zahlen muss, ist zurzeit noch völlig offen. Da der ehemalige Vorstandschef sämtliche Vorwürfe bestreitet, werden nun die Anwälte beider Seiten über die Summe verhandeln. Am Ende können beide Parteien außergerichtlich festlegen, wie viel Winterkorn an VW überweisen muss und wie viel eine Manager-Haftpflichtversicherung übernimmt. Einen ähnlichen Fall von Manager-Haftung gab es bei Siemens: Weil dort im großen Stil Schmiergelder flossen, zahlte Ex-Chef von Pierer dem Konzern 2010 fünf Millionen Euro Schadenersatz. Im Fall von Winterkorn ist davon auszugehen, dass die Summe deutlich höher ausfällt.

Fahrlässige Kontrollversäumnisse?

Der Aufsichtsrat hatte sich zuvor von einer Kanzlei beraten lassen, die in dieser Woche ihren Abschlussbericht vorgelegt hatte. Die Juristen waren der Frage nachgegangen, ob Winterkorn, Stadler und möglicherweise auch noch weiteren damaligen Führungskräften vor dem Auffliegen der Affäre im September 2015 fahrlässige Management- und Kontrollversäumnisse vorzuwerfen sind. Im Fall anderer VW-Vorstandsmitglieder seien keine Verstöße festgestellt worden, hieß es am Freitag vonseiten des Konzerns.

Vorwurf: Winterkorn hat nicht für Aufklärung gesorgt

Anders beim damaligen VW-Chef Winterkorn. Er habe es unterlassen, nach einer Krisenkonferenz Ende Juli 2015 "die Hintergründe des Einsatzes unzulässiger Softwarefunktionen in 2,0-Liter-TDI-Dieselmotoren, die in den Jahren 2009 bis 2015 im nordamerikanischen Markt vertrieben wurden, unverzüglich und umfassend aufzuklären". Darüber hinaus habe er nicht dafür gesorgt, "dass in diesem Zusammenhang gestellte Fragen der US-amerikanischen Behörden umgehend wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet werden", hieß es.

Winterkorn beteuert, "alles Erforderliche" getan zu haben

Winterkorn beteuerte in einer ersten Reaktion, sich vor dem Auffliegen der Diesel-Affäre korrekt verhalten zu haben. Über seine Anwälte ließ er am Freitag erklären, "alles Erforderliche getan und nichts unterlassen zu haben, was dazu geführt hätte, den entstandenen Schaden zu vermeiden oder geringer zu halten". Er wies den Vorwurf zurück, im Zusammenhang mit den Abgasmanipulationen seine Pflichten unzureichend wahrgenommen zu haben.

Stadler ließ Motoren nicht untersuchen

Der damalige Audi-Chef Stadler habe laut Abschlussbericht ab Ende September 2016 nicht dafür gesorgt, dass von Audi entwickelte größere Dieselmotoren "im Hinblick auf unzulässige Softwarefunktionen untersucht werden". Angaben des Konzerns zufolge sollen bei den VW-Töchtern Audi und Porsche Schadenersatzforderungen gegen die Ex-Manager Ulrich Hackenberg, Stefan Knirsch und Wolfgang Hatz geltend gemacht werden. Bereits geschehen sei dies bei dem früheren VW-Entwicklungschef Heinz-Jakob Neußer.

