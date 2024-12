Poznań statt Hannover? VWN prüft Verlagerung der ID.Buzz-Fertigung Stand: 06.12.2024 18:40 Uhr Der VW-Konzern prüft offenbar eine Verlagerung der Produktion des Elektro-Bullis ID.Buzz ins europäische Ausland. Aktuell wird das Modell in Hannover produziert. Die Nachfrage bleibt bisher hinter den Erwartungen zurück.

Im Gespräch ist offenbar eine Verlagerung in ein Werk von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Polen. Das geht aus einem Bericht der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" hervor. Demnach prüft VW die Produktion in Poznań. Entsprechende Überlegungen habe VWN bei einer nicht-öffentlichen Betriebsversammlung in Hannover bestätigt. Das berichtet die Zeitung, die sich dabei auf Arbeitnehmerkreise beruft. Im Gespräch ist demnach sowohl eine komplette Abgabe der Fertigung als auch eine 50-prozentige Verlagerung.

Verschiedene Szenarien

"Es gibt verschiedene Szenarien, die geprüft werden", sagte ein VWN-Sprecher. Entschieden sei allerdings noch nichts. Details zu den Szenarien nannte er nicht. Wie aus Konzernkreisen zu vernehmen ist, sei die Verlagerung der ID.Buzz-Produktion nur eine von mehreren Möglichkeiten, die aktuell durchgerechnet würden. Eine Vorentscheidung gebe es noch nicht.

Zwei Modelle aus Hannover

Im Werk Hannover wurden im ersten Halbjahr des Jahres 2024 lediglich 14.600 ID.Buzz ausgeliefert. Das entspricht zwar einer Steigerung von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allerdings war ursprünglich eine Stückzahl von 130.000 Exemplaren pro Jahr vorgesehen. Der ID.Buzz ist eines von zwei Modellen, die in Hannover produziert werden. Neben dem Elektro-Bulli wird in Hannover-Stöcken der 2021 neu angelaufene Multivan gebaut. Zuvor war der T6.1 das absatzstärkste Fahrzeug aus Hannover. Das Modell wurde allerdings Ende Juni eingestellt.

