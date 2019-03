Stand: 05.03.2019 14:42 Uhr

VW und E.Go: Partnerschaft bei Elektroautos

Der Elektrofahrzeug-Hersteller E.Go will Autos mit Technik von Volkswagen bauen. Das teilte VW-Chef Herbert Diess am Montag vor der Eröffnung des Internationalen Automobilsalons in Genf mit. Produziert wird mit einem Baukasten-System: VW hat den sogenannten Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) entwickelt. Das Ziel laut Diess: Wenn andere Hersteller den MEB für ihre Fahrzeuge einsetzen, senkt dies die Kosten der Elektromobilität insgesamt. "Der MEB soll als Standard der E-Mobilität etabliert werden", erklärte Diess.

VW und E.Go kooperieren bei Elektroautos NDR//Aktuell - 05.03.2019 14:00 Uhr Durch ein Baukasten-System für E-Autos will VW künftig schneller und günstiger produzieren. Dabei setzt der Autobauer auch auf eine Partnerschaft mit dem Nischenhersteller E.Go.







"Schneller, robuster und kostengünstiger"

Selbst Kleinserienfahrzeuge, die nur in geringer Stückzahl produziert werden, sollen mithilfe des Baukastens einfach und mit geringen Kosten gebaut werden können, wie Diess sagte. VW und E.Go planen, gemeinsam ein neues Fahrzeug zu entwickeln. E.Go-Chef Günther Schuh geht nach eigenen Angaben davon aus, dass sein Unternehmen dank der VW-Technik "noch schneller, robuster und kostengünstiger" produzieren kann.

Kostenteilung bei Entwicklung

Für Autobauer ist die Umstellung auf Elektromobilität und autonomes Fahren mit enormen Kosten verbunden, nicht zuletzt wegen der notwendigen Entwicklung neuer Techniken. Durch die Verwendung eines gemeinsamen Systems in vielen Fahrzeugen können sich die Hersteller die Kosten teilen.

Das Ende des Verbrennungsmotors? NDR Info - Wirtschaft - 05.03.2019 06:41 Uhr Autor/in: Markus Plettendorff, NDR Info Wirtschaftsredaktion E-Autos sind für die Autobauer ein wichtiges Thema. Mit deren Hilfe wollen sie die immer strengeren Grenzwerte beim Ausstoß des Klimagases Kohlendioxid einhalten.







