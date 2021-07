Stand: 29.07.2021 10:34 Uhr VW kauft Autovermieter Europcar zurück

Volkswagen kauft für rund 2,5 Milliarden Euro den Autovermieter Europcar zurück. Das französische Unternehmen hat am Mittwochabend ein entsprechendes Angebot der Wolfsburger angenommen. Laut VW-Chef Herbert Diess soll Europcar eine zentrale Rolle beim Aufbau einer Mobilitäts-Plattform bekommen. Europas führender Autovermieter verfügt über ein breites Netz von Stationen an Flughäfen, Bahnhöfen und in Innenstädten. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) nennt die geplante Übernahme einen wichtigen "Meilenstein beim Umbau des VW-Konzerns vom reinen Automobilhersteller zum softwaregetriebenen Mobilitätsanbieter". Europcar gehörte bereits Ende der 90er-Jahre zu VW. 2006 wurde das Unternehmen verkauft, weil es nach damaliger Auffassung nicht mehr zum VW-Kerngeschäft passte.

