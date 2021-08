Stand: 07.08.2021 09:36 Uhr VW braucht auch nach 2030 viele Beschäftigte in Produktion

VW-Chef Herbert Diess sieht weiter großes Job-Potenzial in der Autobranche. Im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur sagte Diess, die Zahl der Beschäftigten werde hoch bleiben, wenn auch mit anderen Schwerpunkten. Aber auch nach 2030 würden viele Menschen in der Produktion benötigt. "Und viele werden ziemlich ähnliche Tätigkeiten ausüben wie heute." Es könne automatisierter sein, aber "bleibt im Wesentlichen Produktion", so Diess. Der Wandel in der Autoindustrie brauche viel Zeit. Hintergrund ist ein befürchteter Stellenabbau mit dem Wandel hin zur Elektromibilität.

