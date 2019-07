Stand: 25.07.2019 13:50 Uhr

VW: Weniger Autoverkäufe, mehr Gewinn

Der VW-Konzern hat am Donnerstag seine Halbjahresbilanz veröffentlicht. Demnach erzielte der Autobauer mehr Gewinn als Analysten angesichts der allgemeinen Flaute in der Autobranche erwartet hatten. Zwar hat VW von Januar bis Juni weniger Autos verkauft als im Vorjahreszeitraum, dabei aber mehr Geld verdient. Insgesamt lieferte der Konzern 5,4 Millionen Fahrzeuge aus und machte rund zehn Milliarden Euro Gewinn - das entspricht einem Plus von knapp zwei Prozent.

Porsche hat großen Anteil an guter Halbjahresbilanz

Für diese Bilanz gibt es mehrere Gründe, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet: Obwohl der Automarkt angesichts des Umstiegs auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb insgesamt schwächelt, konnte VW die Preise erhöhen. Gleichzeitig hat der Konzern seine Kosten besser im Griff. Zudem konnte Porsche seine teuren Modelle gut verkaufen und erzielte ein Umsatzplus von fast 30 Prozent. Auch in der Lkw-Sparte lief es gut. Sogar die über lange Zeit renditeschwache Kernmarke Volkswagen Pkw steigerte das operative Ergebnis um gut 9 Prozent auf gut 1,3 Milliarden Euro.

VW hält an Jahresziel fest

Der Konzernvorstand zeigte sich sehr zufrieden: "Der Volkswagen-Konzern hat sich im ersten Halbjahr in einem sich insgesamt abschwächenden Gesamtmarkt sehr gut geschlagen", sagte Finanzvorstand Frank Witter. Er geht davon aus, dass es im zweiten Halbjahr ähnlich läuft. Anders als die Konkurrenten bleibt VW deshalb bei seiner Prognose. Der Konzern will in diesem Jahr mehr Autos verkaufen als im vergangenen Jahr. Der Umsatz soll dabei um bis zu fünf Prozent, der Gewinn sogar um bis zu 7,5 Prozent steigen. Und das, obwohl VW weiter vom Dieselskandal belastet wird.

