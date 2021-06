Stand: 15.06.2021 21:23 Uhr VW-Stammwerk: Erneut Arbeitsausfall wegen Halbleiter-Mangels

Im Stammwerk von Volkswagen muss die Arbeit wegen fehlender Computerchips erneut runtergefahren werden. Ein Unternehmenssprecher bestätigte, dass in der nächsten Woche in Wolfsburg auf Kurzarbeit umgestellt wird. Die Frühschicht der Golf-Produktion solle weiterlaufen, hieß es. Wegen der Corona-Pandemie stockt seit längerem der Nachschub an Halbleitern, die für die Elektroniksysteme der Autos benötigt werden. VW musste seine Produktion schon mehrfach anpassen.

