Stand: 05.03.2019 07:00 Uhr

VW-Mitarbeiter bekommen 4.750 Euro Bonus

Die Tarifbeschäftigten bei Volkswagen bekommen für das vergangene Jahr einen Bonus in Höhe von je 4.750 Euro. Das geht aus der VW-Betriebsrats-Zeitung "Mitbestimmen" hervor, die dem NDR vorliegt. Freuen können sich insgesamt rund 100.000 VW-Mitarbeiter - konkret die Tarifbeschäftigten in Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter, Hannover, Emden und Kassel sowie die Beschäftigten der Financial Services in Braunschweig.

Videos 02:46 Niedersachsen 18.00 VW zieht positive Jahresbilanz Niedersachsen 18.00 VW-Konzernchef Herbert Diess ist zufrieden mit dem Kalenderjahr 2018. Absatz, Umsatz und Ertrag konnte gesteigert werden. Analysten sind vom positiven Ergebnis überrascht. Video (02:46 min)

Höchste Prämie seit 2015

2018 sei ein turbulentes und hartes Jahr gewesen, so VW- Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh. Darum sei es nur fair, dass die Mitarbeiter einen Anteil am Erfolg erhalten. Volkswagen zahlt traditionell jedes Jahr einen Bonus an die Belegschaft. Wie hoch er ist, hängt vom Gewinn der Marken VW und VW Nutzfahrzeuge ab. Die aktuelle Prämie von 4.750 Euro ist die höchste seit 2015. In Spitzen-Jahren wie zum Beispiel 2012 bekam jeder Tarif-Mitarbeiter bei VW einen Bonus von 7.500 Euro - in den schlechteren Jahren der Dieselkrise waren es knapp 3.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.03.2019 | 07:00 Uhr