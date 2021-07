VW-Chef Diess: "Daten gehören in Europa den Kunden" Stand: 31.07.2021 11:05 Uhr Autonomes Fahren ist ein Mobilitätskonzept der Zukunft. Erste Teststrecken sind im Einsatz. Doch wie umgehen mit den rasant wachsenden Datenmengen?

Laut VW-Chef Herbert Diess ist der Datenschutz eine große Hürde. "Daten gehören in Europa zunächst unseren Kunden - diese entscheiden, was damit passiert", sagte Diess. In China und den USA gestalte sich der Umgang mit Daten kulturell anders - in China gehörten sie dem Volk, in den USA den Unternehmen. Daher erfordere die Vernetzung von Fahrern, Autobauern und Serviceanbietern die Auseinandersetzung mit verschiedenen Wertvorstellungen und den Bedingungen am jeweiligen Markt. Bei sicherheitsrelevanten Informationen hingegen, wie beispielsweise Hinweisen auf Staus oder Straßenglätte, werde "jede Gesellschaft auch dafür sorgen, dass diese öffentlich sind - die werden wir sicherlich teilen", so Diess.

US-Markt: VW sieht Chance in Elektrifizierung

Derweil stelle der Konzern sein US-Werk in Chattanooga im Bundesstaat Tennessee auf Elektro-Fertigung um - als erster Hersteller, wie Diess betonte. "Mit der beginnenden Elektrifizierung sind wir in einer Situation, in der jeder mit einem weißen Blatt Papier beginnt", sagte Diess. Der Konzern visiere einen Marktanteil von zehn Prozent an. Zudem werde man die US-Strategie in naher Zukunft überarbeiten.

