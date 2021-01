VW: Betrugsprozess gegen Martin Winterkorn verschoben Stand: 25.01.2021 16:49 Uhr Der zunächst für Ende Februar geplante Beginn des Betrugsprozesses gegen den früheren VW-Konzernchef Martin Winterkorn wird um gut zwei Monate verschoben.

Wie das Landgericht Braunschweig am Montag ankündigte, soll die Hauptverhandlung im zentralen "Dieselgate"-Verfahren statt am 25. Februar nun erst am 20. April starten. Als Grund nannte das Gericht die derzeitige Corona-Lage. Angesichts der politischen Beschlüsse zur Senkung der Infektionszahlen erscheine die Wahl eines späteren Zeitpunkts im Frühjahr als "sachgerecht", erklärte ein Sprecher.

Gesundheit nicht Grund für Vertagung

Im Zusammenhang mit Winterkorns Gesundheitszustand stehe die Vertagung nicht, erläuterte ein Gerichtssprecher. Der ursprünglich für Ende Februar angesetzte Beginn hatte wegen eines ärztlichen Gutachtens auf der Kippe gestanden. Medien hatten berichtet, der 73-Jährige müsse sich einer Hüftoperation unterziehen und sitze im Rollstuhl. Insgesamt sind bis Mitte April 2023 mehr als 130 Verhandlungstermine anberaumt. Angeklagt sind neben Winterkorn auch noch vier weitere VW-Manager.

Verfahren wegen Marktmanipulation eingestellt

Zuvor hatte das Landgericht Braunschweig das Verfahren gegen Winterkorn wegen Marktmanipulation eingestellt. Grund war eine möglicherweise zu erwartende Strafe im anstehenden Betrugsverfahren: Diese könne im Zweifelsfall deutlich höher sein als beim Vorwurf der Marktmanipulation. In solchen Fällen ist die Einstellung des Verfahrens möglich. Zuvor war bereits ein vergleichbarer Prozess gegen die aktuelle VW-Spitze geplatzt.

