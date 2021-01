Universität Göttingen plant Präsidentenwahl am 27. Januar

Die Georg-August-Universität in Göttingen soll am 27. Januar wieder einen Präsidenten oder eine Präsidentin bekommen. Der Posten ist seit mehr als einem Jahr vakant. Im Herbst 2019 war die damalige Uni-Präsidentin Ulrike Beisiegel vorzeitig ausgeschieden. Nach Angaben eines Sprechers der Hochschule hat die Findungskommission für die Präsidentenwahl bei ihrer jüngsten Sitzung eine Empfehlung verabschiedet und diesen Vorschlag zusammen mit einem umfassenden Abschlussbericht dem Senat und dem Stiftungsausschuss der Universität übermittelt. Am 20. Januar werden sich die Empfohlenen den Gremien in einer nichtöffentlichen Sitzung vorstellen, teilte der Sprecher am Montag mit. Eine Woche später sollen Senat und Stiftungsausschuss in einer gemeinsamen Sitzung die Kommissionsempfehlung erörtern und gegebenenfalls den neuen Präsidenten oder die neue Präsidentin wählen. Die Bewerbungsfrist für die Präsidentenwahl war am 15. September abgelaufen. Bislang ist nichts darüber bekannt geworden, wie viele Kandidaten sich beworben haben und wie viele Personen der Vorschlag der Findungskommission beinhaltet. Die Verfahrensordnung der Universität sieht vor, dass die Empfehlung nicht mehr als drei Personen umfassen soll. Um die Nachfolge von Beisiegel hatte es monatelange Querelen gegeben.

