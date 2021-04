Stand: 16.04.2021 09:14 Uhr Unfall mit geklautem Auto: 36-Jähriger schwer verletzt

Mit einem kurz zuvor gestohlenem Auto hat sich ein 36 Jahre alter Mann am Donnerstagabend bei Lüthorst (Landkreis Northeim) überschlagen und dabei schwere Verletzungen zugezogen. Zudem war der 36-Jährige ohne Führerschein unterwegs, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen mitteilte. Der Mann hatte das Fahrzeug den Angaben zufolge in Holzminden gestohlen und war auf der Landstraße zwischen Wangelnstedt und Lüthorst unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße abkam. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ersthelfern gegenüber gab der Mann an, Alkohol getrunken zu haben. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

