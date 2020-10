Stand: 29.10.2020 12:07 Uhr Unfall mit Lkw auf A7 bei Friedland - Strecke wieder frei

Ein Unfall mit zwei Lastwagen hat auf der Autobahn 7 bei Friedland (Landkreis Göttingen) zu einer stundenlangen Vollsperrung in Richtung Kassel geführt. Gegen Mitternacht hatte ein Lkw-Fahrer einen auf dem Seitenstreifen stehenden Lkw übersehen, gestreift und war daraufhin selbst in die Böschung geraten und umgekippt. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Der zweite Lkw stand demnach wegen einer Reifenpanne auf dem Seitenstreifen. Der 35 Jahre alte Fahrer des umgekippten Lastwagens befreite sich aus dem Unfallwagen. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der 48 Jahre alte Fahrer des zweiten Fahrzeugs blieb unverletzt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den Vormittag.

