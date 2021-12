Stand: 07.12.2021 07:43 Uhr Unfall im Landkreis Göttingen: 83-Jähriger schwer verletzt

Ein 83-Jähriger ist bei einem Unfall nahe Waake im Landkreis Göttingen schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam der Senior auf der Bundesstraße 27 am Montagabend in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Er prallte mit seinem Auto frontal gegen einen Baum. Ersthelfer holten den Schwerverletzten aus seinem Fahrzeug, Rettungskräfte brachten ihn nach Göttingen in Krankenhaus.

