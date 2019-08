Stand: 21.08.2019 07:29 Uhr

Unbeteiligter stirbt nach Verfolgungsfahrt

In Braunschweig hat am Dienstag ein Autofahrer auf der Flucht vor der Polizei einen tödlichen Unfall verursacht. Eine Polizeistreife hatte den Mann gegen 18 Uhr auf der A39 kontrollieren wollen. Doch der Mann raste davon und baute einen ersten Unfall. Nach der Weiterfahrt wollte er die Autobahn an der Anschlussstelle Braunschweig-Südstadt verlassen und auf der Salzdahlumer Straße in Richtung Innenstadt abbiegen.

Polizei findet Drogen im Auto des Unfallfahrers

Dort knallte er mit hoher Geschwindigkeit gegen zwei Autos, die auf dem Rechtsabbiegestreifen warteten. Der Fahrer des mittleren Autos kam dabei ums Leben, er starb noch an der Unfallstelle. Der Unfallverursacher und der Fahrer des vorderen Autos wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eines der Autos brannte wegen auslaufender Betriebsstoffe komplett aus. Die Polizei fand später Drogen im Auto des Unfallfahrers.

