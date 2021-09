Stand: 07.09.2021 09:29 Uhr Unbekannte sprengen mobile Toiletten in Helmstedt

Unbekannte haben am Montagabend in einem Neubaugebiet in Helmstedt zwei Dixi-Toiletten gesprengt. Laut Polizei hatte eine Anruferin eine lautstarke Explosion gemeldet. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus fand die gesprengten Toiletten-Häuschen vor. Die Wände waren in alle Richtung gesprengt worden. An einigen Teilen der zwei zerstörten Dixi-Toiletten konnten die Beamten nach eigenen Angaben Ruß feststellen. Der Schaden dürfte sich auf rund 1.400 Euro belaufen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Die Ermittler hoffen darauf, dass trotz der Dunkelheit Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben.

