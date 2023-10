Stand: 30.10.2023 06:55 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomaten im Landkreis Helmstedt

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag einen Geldautomaten im Landkreis Helmstedt gesprengt. Nach Angaben der Polizei war die Explosion so heftig, dass die Bankfiliale in Grasleben massiv beschädigt wurde. Anwohner hatten einen lauten Knall gehört und die Polizei informiert. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Ob sie Geld erbeutet haben, ist noch unklar.

Karte: Hier gab es 2023 Geldautomatensprengungen oder Versuche

