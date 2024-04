Stand: 18.04.2024 18:00 Uhr Unbekannte Diebe stehlen auf Autohof mehr als 70 Saugroboter

Unbekannte haben von einem geparkten Sattelauflieger in Northeim mehr als 70 Saugroboter gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, muss die Straftat zwischen Mittwochnachmittag und dem frühen Donnerstagmorgen begangen worden sein. Der Lastwagenfahrer hatte demnach sein Fahrzeug auf einem Autohof abgestellt, um eine Pause einzulegen und zu schlafen. In dieser Zeit schlitzten die Täter die Plane des Aufliegers auf. Anschließend gelang es ihnen, die Hecktüren zu öffnen. Die entwendete Ware hat nach Polizeiangaben einen Wert von mehr als 50.000 Euro.

