Stand: 26.03.2021 17:45 Uhr Über 100: Auch Braunschweig zieht die Corona-Notbremse

Viele Landkreise und kreisfreie Städte in Niedersachsen überschreiten mittlerweile bei der Sieben-Tage-Inzidenz die Marke von 100. Auch in Braunschweig lag der Wert am Freitag den dritten Tag in Folge über 100. Deshalb gelten ab Montag auch dort wieder die strengeren Coronaregeln. Damit bleiben die Kindertagesstätten bis auf die Notbetreuung wieder geschlossen. Treffen sind nur mit Personen des eigenen Hausstands und höchstens einer weiteren Person erlaubt. Außerdem ist das Einkaufen zu vorab reservierten Zeiten nicht mehr möglich. Es dürfen lediglich bestellte Waren an der Ladentür abgeholt werden.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 29.03.2021 | 06:30 Uhr