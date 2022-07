Tunnel-Arbeiten: A39 in Braunschweig in der Nacht gesperrt

In der Nacht zu Donnerstag wird die A39 in Braunschweig auf beiden Seiten voll gesperrt. Grund sind Wartungsarbeiten am Tunnel zwischen Rautheim und Rüningen-Süd. In der Nacht zu Mittwoch war die Strecke bereits einseitig nach Wolfsburg gesperrt. Der Verkehr nach Wolfsburg wird über die A391 und die A2 umgeleitet. Für Autofahrende Richtung Salzgitter ist eine Umleitung ab Wolfenbüttel eingerichtet.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr