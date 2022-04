Transplantations-Skandal: Ex-Chefarzt verliert sein Ruhegeld Stand: 22.04.2022 14:50 Uhr Ein an dem sogenannten Göttinger Organspendeskandal beteiligter früherer Arzt soll sein Ruhegehalt verlieren. Das hat das Verwaltungsgericht Göttingen entschieden.

Der frühere Professor der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) soll in elf Fällen durch manipulierte Blutwerte Einfluss auf die Empfänger von Spenderorganen genommen haben. Geklagt hatte die UMG. Sie hält den Mediziner für eine der zentralen Figuren in dem Organspendeskandal. Im Juli 2012 hatte die Klinik den verbeamteten Arzt beurlaubt. Eine Weiterbeschäftigung sei wegen eines endgültig eingetretenen Vertrauensverlustes nicht mehr zumutbar gewesen, argumentierte die UMG in dem Disziplinarklageverfahren.

VIDEO: Neuer Transplantationsskandal? Ermittlungen gegen UKE (15.11.2016) (9 Min)

Mediziner kann Berufung einlegen

Das Verwaltungsgericht folgte dieser Argumentation. Das Gericht kam zu der Überzeugung, dass der ehemalige Chefarzt im Zentrum für Innere Medizin zwischen 2009 und einschließlich 2011 in mindestens elf Fällen für die Manipulation von Laborwerten verantwortlich war, um die Chancen auf Zuteilung eines Spenderorgans zu erhöhen. Ein eigenhändiges Handeln habe man ihm zwar nicht nachzuweisen können, ältere Zeugenaussagen belegten aber, dass er Manipulationen angewiesen habe. Er habe damit seine Führungsposition missbraucht, so die Überzeugung der Richter. Der Arzt hatte die Vorwürfe bestritten. Gegen das bereits im März ergangene und nun zugestellte Urteil kann der Professor innerhalb eines Monats Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg einlegen. Bereits gezahlte Gehälter muss er nicht zurückzahlen.

Strafermittlungen eingestellt

In dem sogenannten Göttinger Organspendeskandal wurde im Jahr 2015 ein anderer Mediziner wegen einer Gesetzeslücke freigesprochen. Daraufhin stellte die Staatsanwaltschaft auch ihre Strafermittlungen gegen den nun verurteilten ehemaligen Chefarzt ein, wie ein Sprecher des Verwaltungsgerichts mitteilte. Da vor dem Verwaltungsgericht nicht Straftaten sondern Dienstvergehen geprüft werden, kam es nun in diesem Fall zu einem Schuldspruch.

Weitere Informationen Transplantations-Skandal: Freispruch bestätigt Der Bundesgerichtshof hat den Freispruch eines Arztes im Organspende-Skandal bestätigt. (26.06.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.04.2022 | 15:00 Uhr