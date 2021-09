Stand: 28.09.2021 15:31 Uhr Tote in Northeimer Maisfeld: Mordkommission ermittelt

Bei der mutmaßlich gewaltsam getöteten Frau, die am Sonnabend in einem Maisfeld in Northeim gefunden wurde, handelt es sich um eine 64-Jährige aus Northeim. Das habe die Obduktion ergeben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen. Die Leiche war am Samstagabend von Spaziergängern in der Nähe der Kläranlage entdeckt worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus, eine Mordkommission ermittelt. Aufgrund des Fundorts und weiterer Umstände sei offenkundig, dass es sich um ein Tötungsdelikt handele, sagte ein Sprecher am Sonntag.

