Tote Rinder bei Betrieb in Lutter entdeckt

Erst verendete Schweine in Neustadt, jetzt tote Rinder in Lutter am Barenberge: In einem Milchviehbetrieb im Neiletal im Landkreis Goslar sind die toten Kühe aufgefunden worden. Wie ein Sprecher des Landkreises sagte, habe es bereits am 12. Dezember einen anonymen Hinweis gegeben, dass in dem Betrieb Rinder vernachlässigt würden. Bei einer Kontrolle von Landkreis und Polizei habe sich dies bestätigt. Außerdem seien Tiere nicht in eine Tierkörperbeseitigungsanlage gebracht, sondern auf dem Grundstück liegen gelassen und abgedeckt worden, heißt es weiter. Auch Tierknochen fanden die Kontrolleure. Um wie viele tote Tiere es sich handelt, sei noch unklar.

Ermittlungen zur Todesursache laufen noch

Die Todesursache könne bei den skelettierten Rindern nachträglich nicht mehr festgestellt werden. Bei anderen Tieren liefen noch Ermittlungen zur Todesursache, so der Landkreis. Die überlebenden 104 Milchkühe und rund 30 Jungrinder und Kälber werden inzwischen auf dem Gelände im Auftrag des Landkreises von einem anderen Landwirt versorgt. Gegen den Hofbetreiber wurde ein Tierhaltungsverbot ausgesprochen, heißt es.

Bisher keine Auffälligkeiten bei Kontrollen

Bei dem Betrieb soll es sich um einen Neubau handeln, der erst vor wenigen Jahren für rund 1,5 Millionen Euro gebaut worden war. In dem Betrieb hatte es 2017 bereits Verstöße gegen den Tierschutz gegeben.

