Tote 15-Jährige in Salzgitter: Zwei Schüler unter Verdacht Stand: 22.06.2022 12:26 Uhr Bei der toten jungen Frau aus Salzgitter-Fredenberg handelt es sich um die seit Sonntag vermisste Jugendliche. Laut Staatsanwaltschaft Braunschweig stehen ein 13- und ein 14-Jähriger unter Verdacht.

Das Motiv soll nach derzeitigen Erkenntnissen im persönlichen Bereich liegen. Die Staatsanwaltschaft hat einer Mitteilung zufolge beim Amtsgericht Braunschweig Haftbefehl wegen Mordes für den 14 Jahre alten Verdächtigen beantragt. Der 13-Jährige ist strafunmündig. In seinem Fall wurde das Jugendamt Salzgitter über den Tatverdacht in Kenntnis gesetzt. Welche Maßnahmen dort getroffen werden, ist noch unklar. Der Leichnam der 15-Jährigen soll gerichtsmedizinisch untersucht werden. "Eine für heute geplante Obduktion wird hoffentlich weitere Auskunft über die genaue Todesursache geben", heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

VIDEO: Ermittler finden Leiche von junger Frau in Salzgitter (3 Min)

15-Jährige seit Sonntag verschwunden

Die Leiche des Mädchens war am Dienstagmittag im Unterholz einer Grünanlage entdeckt worden. Ob der Fundort auch der Tatort ist, ist unklar. Bei den Suchmaßnahmen setzte die Polizei Spürhunde und Drohnen ein. Es waren rund 50 Kräfte im Einsatz. Die 15-jährige Schülerin war am Sonntag als vermisst gemeldet worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.06.2022 | 12:00 Uhr