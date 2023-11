Stand: 27.11.2023 06:36 Uhr Tödlicher Unfall in Gifhorn: Mann aus Auto geschleudert

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall nördlich von Gifhorn tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei kam der 58-jährige Fahrer am Sonntag aus unbekannter Ursache zwischen Gamsen und Wilsche von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume. Durch den Aufprall wurde der Mann durch die Windschutzscheibe geschleudert. Er starb noch am Unfallort. Seine 49-jährige Beifahrerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Es bestehe Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.11.2023 | 06:30 Uhr