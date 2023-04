Stand: 28.04.2023 08:02 Uhr Tödliche Attacke bei Westermann-Verlag: Urteil rechtskräftig

Ein 44-Jähriger muss wegen eines tödlichen Angriffs auf eine Pförtnerin in Braunschweig in die Psychiatrie. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden. Der Angeklagte wollte sich dort gegen ein Urteil des Braunschweiger Landgerichts wehren, doch der BGH wies diese Revision als unbegründet zurück. Der Mann hatte demnach im April 2022 eine Pförtnerin im Westermann-Verlag in Braunschweig mit einem Cutter-Messer tödlich verletzt. Das Gericht hatte den Angeklagten im September auf Antrag aller Verfahrensbeteiligter nach vier Verhandlungstagen wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen, aber angeordnet, ihn in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Dagegen hatte er sich gewehrt.

