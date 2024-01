Tod nach Verfolgungsjagd: Mann fährt auf der Flucht gegen Baum Stand: 30.01.2024 18:12 Uhr

Wie die Polizei mitteilte, war der 26-Jährige vor einer Polizeikontrolle geflohen. Er ist laut Polizei teilweise mit hohem Tempo in den Gegenverkehr gefahren. Dort kam es den Angaben zufolge beinahe zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Streifenwagen. Teilweise verloren die Beamten während der Verfolgungsjagd aufgrund der hohen Geschwindigkeit den Sichtkontakt zu dem 26-Jährigen. Im Stadtteil Salzgitter-Calbecht verlor der Flüchtende die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Baum.

26-Jähriger mit schwerem Gerät aus Wrack befreit

Der 26-Jährige musste mit schwerem Gerät aus dem Wrack geborgen werden. Rettungskräfte reanimierten den Mann. In den Morgenstunden verstarb er jedoch in einer Klinik. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge besaß der 26-Jährige keinen Führerschein und stand möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Der Bereich um die Unfallstelle musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 30.000 Euro. Die Polizei hatte zunächst von einem 27-jährigen Autofahrer gesprochen, ihre Angaben aber später korrigiert.

