Stand: 20.12.2023 08:18 Uhr Festnahmen nach Verfolgungsjagd - Polizei schießt auf Reifen

Die Polizei hat nach einer Verfolgungsjagd zwei Männer festgenommen. Sie wollte in Hann.Münden (Landkreis Göttingen) einen Pkw kontrollieren. Doch laut der Polizei gab der 21-Jährige Fahrer Gas und raste mit seinem 17 Jahre alten Beifahrer davon. In Nordhessen versuchten die Beamten erneut, das Auto zu stoppen. Der Fahrer sei aber gezielt auf die Polizisten zugefahren. Die Beamten hätten daraufhin auf die Reifen geschossen. Verletzt wurde niemand. Erst auf einem Waldweg in Hessen fuhren sich die jungen Männer fest und wurden schließlich gefasst. Das Auto und die Kennzeichen waren laut den Ermittlern gestohlen.

