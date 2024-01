Stand: 25.01.2024 20:26 Uhr Verfolgungsfahrt auf der A1 - zwei Männer festgenommen

Auf der A1 hat es am Donnerstag einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Zuvor hatte in Vechta ein Anwohner die Polizei alarmiert, weil eine junge Frau in ein Auto gezogen worden sein soll. Der Fahrer des Pkw fuhr daraufhin auf die A1 und lieferte sich dort eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. An der Fahndung waren neben Beamten der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta auch Einsatzkräfte der Polizei Bremen sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt. Der Polizei gelang es schließlich, das Fahrzeug auf der Autobahn zu stoppen. Der Fahrer und dessen Beifahrer wurden laut Polizei vorläufig festgenommen. Die junge Frau im Pkw blieb demnach unverletzt. Die weiteren Hintergründe seien noch unklar. Die Polizei ermittelt.

