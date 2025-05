Stand: 13.05.2025 17:11 Uhr Telefonseelsorge Wolfsburg sucht ehrenamtliche Kräfte

Die Telefonseelsorge des evangelischen Kirchenkreises Wittingen-Wolfsburg sucht Interessierte, die nicht nur am Telefon Menschen zuhören und helfen, sondern auch im Online-Chat Unterstützung bieten. Im Sommer startet wieder eine einjährige Ausbildung für Männer und Frauen, die sich ehrenamtlich in der Telefonseelsorge engagieren wollen. Denn Krisen durch Ängste, Schwermut, Stress, familiäre Sorgen, Suizidgedanken können auf Menschen so erdrückend wirken, dass sie wenige Auswege für sich sehen. In diesen Fällen kann die Telefonseelsorge helfen, um Betroffene seelisch zu entlasten.

