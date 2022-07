Stand: 10.07.2022 17:16 Uhr "Tatzengröße 15 Zentimeter": Polizei Göttingen findet Teddy

Die Polizei Göttingen hat sich in einem besonderen Fall an die Öffentlichkeit gerichtet. Es geht um einen Teddybären, der bei Bovenden einsam auf der Bundesstraße 3 Richtung Göttingen lag. "Tatzengröße: 15 Zentimeter, Felllänge etwa ein Zentimeter, Fellfarbe: hellbraun, Augenfarbe: schwarzbraun, bronzefarbene Schleife am Hals, sehr gepflegte Erscheinung", so lautet die Beschreibung. Nun, für einen Teddybären vermutlich nicht ganz untypisch, doch das tut der Dringlichkeit wohl keinen Abbruch. "Wir würden so gern helfen, wissen aber nicht wie", schreibt die Polizei. Warum das Stofftier auf der Fahrbahn lag, ist unklar. Möglich sei, dass es aus einem fahrenden Auto gefallen ist oder während einer Pause vergessen wurde, hieß es. So oder so: Wer den Bären vermisst oder sonst Hinweise zur Herkunft geben kann, mag sich unter (0551) 4 91 2215 melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.07.2022 | 06:30 Uhr