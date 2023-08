Stand: 01.08.2023 16:36 Uhr Tankstellen-Raub: Unbekannter erbeutet E-Zigaretten

Am Montag hat ein maskierter Mann gegen 23.20 Uhr eine Tankstelle in Duderstadt (Landkreis Göttingen) überfallen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge lauerte der Unbekannte zu Geschäftsschluss einer Mitarbeiterin am Hintereingang auf. Er bedrohte sie mit einem Messer, drängte sie zurück in den Innenraum und forderte Bargeld. Als die Duderstädterin entgegnete, dass die Kasse bereits geleert worden sei, habe der Maskierte zwei Packungen E-Zigaretten gegriffen und sei geflüchtet. Der Mann soll etwa 25 Jahre alt und schlank sein. Er habe eine schwarze Kapuzenjacke getragen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05527) 84 61 0 entgegen.

