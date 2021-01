Stand: 19.01.2021 07:42 Uhr Tanklastzug umgekippt: A7-Sperrung bei Northeim aufgehoben

Nach einem schweren Unfall ist die Autobahn 7 zwischen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg in Richtung Kassel seit dem frühen Dienstagmorgen wieder frei. Nach Angaben der Polizei waren mehrere Fahrzeuge am Montagnachmittag in den Unfall verwickelt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtete. Ersten Erkenntnissen zufolge touchierten sich zwei Kleinlastwagen bei einem Überholmanöver, danach stieß einer der Transporter mit einem Tanklastzug zusammen, der Motoröl geladen hatte. Der Lkw und ein Kleintransporter kippten um, Öl lief auf die Fahrbahn, das von einem Spezialfahrzeug abgepumpt werden musste. Die drei Fahrer wurden laut Polizei leicht verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten war die A7 stundenlang gesperrt.

VIDEO: Northeim: A7 nach Unfall in Richtung Kassel dicht (1 Min)

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.01.2021 | 06:30 Uhr