Stand: 06.07.2023 13:04 Uhr Supermarkt-Dieb versucht zu fliehen und verletzt zwei Polizisten

Ein 24-Jähriger hat in Peine Alkohol in einem Supermarkt gestohlen und auf der Flucht zwei Polizisten verletzt. Ein Mitarbeiter des Marktes hatte am Mittwochabend zunächst versucht, den mutmaßlichen Dieb festzuhalten. Dabei soll der 24-Jährige zugeschlagen und sich losgerissen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die beiden Polizisten hätten den Mann kurz darauf zu Boden gebracht, hieß es weiter. Daraufhin habe nach ihnen getreten und sie gebissen. Der Polizist und die Polizistin wurden demnach in einer Notaufnahme versorgt und sind vorerst dienstunfähig.

