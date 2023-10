Stand: 04.10.2023 15:10 Uhr Suche nach vermisster 15-Jähriger aus Rittmarshausen ausgeweitet

Im Fall einer vermissten 15-Jährigen aus Rittmarshausen (Landkreis Göttingen) bittet nun auch die Polizei Hildesheim die Bevölkerung um Mithilfe. Die Polizei in Göttingen fahndet seit dem 12. September nach Sophie R., bislang jedoch ohne Erfolg. Wie die Polizei nun weiter mitteilte, wohnt die Mutter des Mädchens in Hildesheim und ist dort auch gemeldet. Sophie R. ist laut Polizeiangaben etwa 1,60 Meter groß, schlank und hat lange, braune Haare. Sie ist vermutlich mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer Jeans bekleidet. Wer die 15-Jährige seit ihrem Verschwinden gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 bei der Polizei Hildesheim, der Nummer (05504) 94 98 20 bei der Polizei Friedland oder unter der Nummer (0551) 4 91 21 15 bei der Polizei in Göttingen melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min