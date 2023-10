Stand: 09.10.2023 16:27 Uhr Vermisste 15-Jähriger aus Rittmarshausen wieder da

Knapp einen Monat nach ihrem Verschwinden ist eine 15-Jährige aus Rittmarshausen (Landkreis Göttingen) wieder aufgetaucht. Die Jugendliche wurde in Hildesheim angetroffen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie sei wohlauf, so ein Sprecher. Seit dem 12. September wurde nach der 15-Jährigen gefahndet. Dazu hatten die Ermittler auch ein Bild der Vermissten veröffentlicht. Wo die junge Frau sich in der Zwischenzeit aufgehalten hat, teilte die Polizei nicht mit.

