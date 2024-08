Stand: 22.08.2024 14:12 Uhr Studie: Honigbienen fliegen auf Ökolandbau

Blühstreifen und Ökolandbau wirken sich positiv auf Bienenvölker aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universitäten Göttingen und Halle. Das Forscher-Team habe Daten von 64 Bienenvölkern in Südniedersachsen ausgewertet, deren Kolonien sich in unterschiedlichen Landschaften befinden, teilte die Uni Göttingen mit. Demnach sind Bienenvölker in der Nähe ökologischer Landwirtschaftsflächen weniger von Parasiten befallen - etwa einer tödlichen Milbenart. Einen ähnlichen Effekt entdeckten die Forscher in der Nähe von Blühstreifen. Sie vermuten, dass die Bienen durch das bessere Nahrungs-Angebot durch Blühstreifen auch bessere Abwehrkräfte haben und im Ökolandbau durch weniger Pestizide auch weniger gesundheitlich belastet sind.

Weitere Informationen Honig: Gute Ernte in Niedersachsen, Preise steigen trotzdem Bienen und Imker waren 2023 besonders fleißig: Pro Bienenvolk kamen 39 Kilo Honig zusammen. Die Preise ziehen dennoch leicht an. (06.11.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Artenschutz Göttingen Landwirtschaft