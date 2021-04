Stand: 07.04.2021 15:34 Uhr Studentenwerk steckt 25 Millionen Euro in Mensasanierung

Die Nordmensa der Uni in Göttingen wird saniert. Die Abbrucharbeiten haben bereits begonnen. Rund 25 Millionen Euro investiert das Studentenwerk in die Baumaßnahme, in zwei Jahren soll die Mensa dann barrierefrei sein und Platz für mehr als 1000 Studierende bieten, bis jetzt gibt es 770 Sitzplätze. Täglich sollen dann bis zu 4.000 Essen ausgegeben werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.04.2021 | 14:30 Uhr